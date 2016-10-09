США шокированы новыми назначениями Папы Римского

Как передает replyua.net со ссылкой на Associated Press, сегодня Папа Римский Франциск назвал имена назначенных им 17 кардиналов. Трое из них – граждане США, в том числе архиепископы из Чикаго и Индианаполиса, а также епископ Далласа, Кевин Фаррелл, который возглавит ватиканское ведомство по вопросам мирян, семьи и жизни.
По мнению американского издания, это назначение имеет политический подтекст, поскольку принято в преддверии президентских выборов в США. Дело в том, что архиепископ из Индианаполиса Джозеф Тобин открыто выступал против антимигрансткой политики губернатора Индианы Майкла Пенса, ярого приверженца Дональда Трампа. Топин написал в Twitter: «Я в шоке от решения Святейшего Отца. Помолитесь за меня». Тринадцать новых кардиналов, в том числе все трое американцев, имеют возраст более 80 лет, а это значит, что они имеют право голосовать на будущем конклаве за преемника Франциска.
Франциск выбрал кандидатуры кардиналов следуя своей традиции – все они происходят из самых отдаленных уголков земного шара, в том числе Африки, Азии, Южной Америки и Океании, а не Европы. В этот раз в число новых кардиналов вошли епископы из Банги, Центрально-Африканской Республики, Албании, Порт-Луи, Мексики. Семеро из них происходят из стран, представители которой никогда не назначались на эту должность. Несмотря на это, решающее большинство голосов в конклаве имею кардиналы из Европы – 54.
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