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США шокированы новыми назначениями Папы Римского

США шокированы новыми назначениями Папы Римского
Как передает replyua.net со ссылкой на Associated Press, сегодня Папа Римский Франциск назвал имена назначенных им 17 кардиналов. Трое из них – граждане США, в том числе архиепископы из Чикаго и Индианаполиса, а также епископ Далласа, Кевин Фаррелл, который возглавит ватиканское ведомство по вопросам мирян, семьи и жизни.

По мнению американского издания, это назначение имеет политический подтекст, поскольку принято в преддверии президентских выборов в США. Дело в том, что архиепископ из Индианаполиса Джозеф Тобин открыто выступал против антимигрансткой политики губернатора Индианы Майкла Пенса, ярого приверженца Дональда Трампа. Топин написал в Twitter: «Я в шоке от решения Святейшего Отца. Помолитесь за меня». Тринадцать новых кардиналов, в том числе все трое американцев, имеют возраст более 80 лет, а это значит, что они имеют право голосовать на будущем конклаве за преемника Франциска.

Франциск выбрал кандидатуры кардиналов следуя своей традиции – все они происходят из самых отдаленных уголков земного шара, в том числе Африки, Азии, Южной Америки и Океании, а не Европы. В этот раз в число новых кардиналов вошли епископы из Банги, Центрально-Африканской Республики, Албании, Порт-Луи, Мексики. Семеро из них происходят из стран, представители которой никогда не назначались на эту должность. Несмотря на это, решающее большинство голосов в конклаве имею кардиналы из Европы – 54.

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