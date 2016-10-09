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Сазонов: Лукашенко нашел альтернативу, полезную для Украины

Сазонов: Лукашенко нашел альтернативу, полезную для Украины
Александр Лукашенко понял, что пора ослаблять нефтяную удавку России на шее своей страны, поэтому перестраховался и нашел альтернативу. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Кирилл Сазонов. По словам политолога, белорусский глава накануне заявил, что начались переговоры с Ираном, и нефть в Беларусь будет поставляться транзитом через Украину, поскольку РФ резко сократила поставки черного золота из-за того, что Беларусь якобы «забыла» заплатить за газ.

«Лукашенко заявил, что не надо смешивать нефтяные и газовые вопросы, однако всем давно понятно, что их смешали, и Кремль использует нефтегазовую дубинку для давления на Минск. Что касается Ирана, то он будет только рад сотрудничеству с Беларусью, и ему давно пора выходить на европейский рынок. Украине альтернатива Лукашенко тоже пойдет только на пользу – появятся доллары в бюджете, загрузятся мощности, да и такая альтернатива вызовет недовольств у РФ, однако самым важным для Украины станет то, что по-прежнему идут разговоры о проекте американских компаний», пишет Сазонов. По словам политолога, компании США готовы построить в Европе плавучие терминалы, которые будут принимать сжиженный газ, чтобы потеснить на рынке «Газпром» и заключить крупные контракты.

По мнению политолога, американцы готовы построить такие терминалы в Греции, в Хорватии и других странах, и они позволят обслуживать множество государств, включая Украину. «Польза для Украины очевидна, и это будет отличной альтернативой российскому газу. Кроме того, агрессор останется с носом, а газ Украине будет обходиться дешевле. Это станет серьезным ударом для разваливающейся российской экономики, однако процесс произойдет не сразу. Чтобы выйти на ежегодные мощности в 180 миллиардов кубометров, потребуется не меньше трех лет. Однако процесс будет необратимым, и в результате катарский, австралийский и американский бизнес с Россией уже не поделятся», отмечает политолог.

Что касается большого куша для Украины, Сазонов считает, что было бы неплохо, если бы терминал по приему сжиженного газа появился в порту Одессы. Для этого крупным международным инвесторам понадобится только одно – нужно продемонстрировать транзитные мощности и перспективный рынок. Сазонов пишет, что с мощностями в Украине проблем не было, а вот с рыночными перспективами проблемы имеются, и нужно направить усилия именно на это. И тогда Россия останется и с носом, и со своими газом и нефтью.

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