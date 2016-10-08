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Російські «Іскандери» «дістали» Польщу

Російські «Іскандери» «дістали» Польщу
Міністр національної оборони Республіки Польща прокоментував недавнє повідомлення речників збройних сил Російської Федерації щодо переміщення ракет «Іскандер» ближче до польських кордонів, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, восьмого жовтня 2016 року, очільник оборонного відомства Польщі Антоні Мацаревич наголосив, що польська сторони глибоко стурбована передислокацією «Іскандерів» на територію Калінінградської області. За словами політика, очолюване ним міністерство бере до уваги всі повідомлення, які стосуються військової активності Російської Федерації, в тому числі і ті, які вказують на присутність поблизу польських кордонів цієї небезпечної зброї, імовірно, в спеціальній конфігурації.

Нагадаємо, дальність дії ракет «Іскандер-М» становить від п'ятдесяти до семисот кілометрів. Це значить, що з території Калінінградської області росіяни можуть вразити цілі як у Варшаві, так і в Берліні. Крім того, існує можливість перенесення такими ракетами ядерних боєголовок. Сьогодні речники оборонного відомства Російської Федерації підтвердили передислокацію кількох ракет «Іскандер» до свого ексклаву - Калінінградської області.

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