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С вылетами из Греции могут быть проблемы

С вылетами из Греции могут быть проблемы
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Reuters», греческие авиадиспетчеры заявили, что отменяют запланированную четырехдневную забастовку – об этом сегодня заявили главы греческих авиакомпаний.

Как сообщалось ранее, авиадиспетчеры Греции объявили несколько дней назад забастовку, которая должна была продлиться в течение четырех дней, что означало бы полную отмену всех авиарейсов в стране. В частности, забастовка была запланирована на 9, 10, 12 и 13 октября. Причиной акции являются изменения в должностных инструкциях, которые были внесены в нормативные акты в рамках реформы, проводимой иностранными кредиторами страны в связи затянувшимся экономическим кризисом. Кроме того, именно в эти четыре дня в парламенте Греции должно было проходить голосование за пакет законов, направленных на изменение структуры Департамента гражданской авиации страны.

Профсоюз сотрудников авиакомпаний Греции сегодня заявил, что забастовка проводиться не будет – сообщение последовало после «конструктивной» беседы с министром транспорта Греции. Тем не менее, местные СМИ пишут, что конфликт еще не исчерпан – подобные акции протеста могут проходить в стране в течение всего срока проведения реформы в этой отрасли.

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