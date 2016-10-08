Жіночий призов у Швеції пояснили «страхом перед Росією»

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Влада Швеції планує найближчим часом розпочати призов до лав збройних сил жінок, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на інтернет-ресурс Каспаров.ру.Так, оглядачі видання The Washington Post провели детальний аналіз планів скандинавських держав, зокрема – Швеції з приводу призову, мобілізацій та модернізації армії. За їх словами, вже з 2017 року у Швеції планують розпочати призов до війська жінок, взявши за основу модель Норвегії. В останній жінок призивають вже кілька років, поєднуючи контрактну армію та ту, що комплектується за призовом. Вважається, що невеликі європейські держави, які потерпають від нестачі кваліфікованих військових офіцерів, можуть виправити ситуацію за рахунок впровадження такої моделі. Наприклад, у Норвегії щорічно з’являється шістдесят тисяч кандидатів до збройних сил за призовом, проте фактично проходять службу лише вісім тисяч новобранців. З їх числа двадцять відсотків становлять жінки.Як свідчать результати недавнього опитування, сімдесят відсотків шведських громадян підтримують ініціативу щодо відновлення військового призову. Експерти наголошують, що раптова турбота про свою армію з боку Скандинавських держав викликана «страхом перед Росією». Парламентарі Фінляндії, Швеції та Норвегії доволі часто критикують уряд за бездіяльність в оборонній сфері і наголошують, що кількамільйонній російській армії знадобиться всього кілька годин аби почати вторгнення на їх території. Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з’явилась новина, що Швеція на кордоні з Росією будує чотириметровий паркан, який має в майбутньому «захищати її від мігрантів».