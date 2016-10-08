валюта
СпецтемаСотник: Подарунок до дня народження Путіна від Керрі: тепер трибунал неминучий

Жіночий призов у Швеції пояснили «страхом перед Росією»

Жіночий призов у Швеції пояснили «страхом перед Росією»
Влада Швеції планує найближчим часом розпочати призов до лав збройних сил жінок, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на інтернет-ресурс Каспаров.ру.

Так, оглядачі видання The Washington Post провели детальний аналіз планів скандинавських держав, зокрема – Швеції з приводу призову, мобілізацій та модернізації армії. За їх словами, вже з 2017 року у Швеції планують розпочати призов до війська жінок, взявши за основу модель Норвегії. В останній жінок призивають вже кілька років, поєднуючи контрактну армію та ту, що комплектується за призовом. Вважається, що невеликі європейські держави, які потерпають від нестачі кваліфікованих військових офіцерів, можуть виправити ситуацію за рахунок впровадження такої моделі. Наприклад, у Норвегії щорічно з’являється шістдесят тисяч кандидатів до збройних сил за призовом, проте фактично проходять службу лише вісім тисяч новобранців. З їх числа двадцять відсотків становлять жінки.

Як свідчать результати недавнього опитування, сімдесят відсотків шведських громадян підтримують ініціативу щодо відновлення військового призову. Експерти наголошують, що раптова турбота про свою армію з боку Скандинавських держав викликана «страхом перед Росією». Парламентарі Фінляндії, Швеції та Норвегії доволі часто критикують уряд за бездіяльність в оборонній сфері і наголошують, що кількамільйонній російській армії знадобиться всього кілька годин аби почати вторгнення на їх території. Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з’явилась новина, що Швеція на кордоні з Росією будує чотириметровий паркан, який має в майбутньому «захищати її від мігрантів».

Горячая тема: Кремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
08 окт 2016
21809

Кремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

Официальный представитель МИДа РФ Андрей Келин несколько дней назад сделал очередное заявление, которое возмутило и опечалило сепаратистов Донбасса и российских имперцев. Особенно негодовал Игорь

08 окт 2016
9510

Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии

Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в соцсети Facebook опубликовал четыре очень важные новости, которые полностью способствуют дальнейшей борьбе Украины с врагом.


Свежие новости

С вылетами из Греции могут быть проблемы

Блогер: не все россияне поняли, к чему привел их «Крымнаш»

Стало зрозуміло, чому Саакашвілі передумав їхати до Грузії – його партія програє вибори

В Крыму ожидаются новые блэкауты

Новий гучний скандал навколо Трампа

Маніяк з сокирою і бензопилою влаштував бійню в Мінську

Полиция Германии разыскивает сирийца, планировавшего теракт

Жіночий призов у Швеції пояснили «страхом перед Росією»

Лукашенко заявив, що буде шукати альтернативу Росії в економіці

Польша отреагировала на размещение российских ракет "Искандер-М" вблизи своих границ

Савченко заявила, що хоче ввійти до Контактної групи

Російський вертоліт в Сирії знову обстріляли

Журналисты Украины протестуют против концерта Орбакайте, поддержавшей аннексию Крыма, в Киеве

Бізнесмен подарував квартиру Путіну, щоб «тисячу років керував російським колгоспом»

Павло Казарін пояснив, як пов’язані російські імперські забобони і підтримка Путіна

Число жертв урагана "Мэтью" достигло 900 человек

Минобороны РФ подтвердило размещение в Калининградской области ракетных комплексов "Искандер-М"

Нусс: Оппозиция прилагает все усилия для дестабилизации ситуации в Украине

У "ЛНР" заявили, що готові до розведення військ біля Станиці Луганської

Що Москва готує Україні? - Сотник

 Новости за день