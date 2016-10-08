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Польща завжди буде засуджувати окупантів - Мацеревич

Польща завжди буде засуджувати окупантів - Мацеревич
У Польщі заявили, що ніколи не підтримають російську агресію на території України. Про це сьогодні, 8-го жовтня, повідомив керівник Міністерства національної оборони Польщі Мацеревич Антоній під час візиту до штабу Литовсько-Польсько-Української групи в Любліні, повідомляє «Укрінформ», передає replyua.net.

«Вже понад 2.5 роки триває окупація російськими терористичними військами нашого союзника – України. З цією ситуацією цивілізованому світу погоджувати не можна. Ніяка країна у світі не повинна захоплювати території іншої країни з метою врегулювання політичної ситуації. Польща цього ніколи не усвідомить на не прийме», - зауважив Мацеревич.

Міністр оборони Польщі завив, що позиція його держави та позиція східних країн-членів Північноатлантичного альянсу щодо свободи та прав людини завжди буде твердою: «НІ - агресорам». Водночас з цим міністр зазначив, що наразі дуже важливо підтримувати співпрацю в спільній бригаді України, Литви та Польщі, яка має суттєво покращити взаємовідносини між цими державами. «Ми повинні більше працювати у соціальній сфері, знаходити спільну мову, адже наразі є дуже багато протиріч між нашими країнами, і це прикро», - підкреслив він.

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