Поляки полностью поддержали украинцев

В Польше был проведен крупный опрос, и больше половины жителей страны заявили о том, что положительно относятся к гражданам, приехавшим в Польшу с Донбасса, и полностью согласны с властями страны в том, что украинцам надо предоставлять убежище.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Радио Польша, опрос проводился сотрудниками Центра исследования общественного мнения, и, согласно результатам опроса, примерно 57 процентов граждан поддержали идею предоставлять убежище украинцам с Донбасса, однако 38 процентов поляков не считают эту идею хорошей, еще 6 процентов не смогли ответить на этот вопрос. С каждым месяцем число граждан Польши, которые не против украинских беженцев, продолжает расти. По результатам опроса, проведенного в августе, к идее принятия беженцев положительно относились 54 процента поляков.
Однако увеличивается процент тех, кто считает, что власти Польши должны закрыть границу для мигрантов из Африки и Ближнего Востока, и таких сейчас 67 процентов. Против того, чтобы Польша принимала беженцев, чаще всего высказываются молодые поляки в возрасте до 34 лет, а подавляющее число пенсионеров считают, что власти обязаны принимать всех беженцев.
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