Як українці у Варшаві "привітали" Путіна з днем народження

Десятки українських громадян, які нараз проживають в Польщі, одягнувшись в чорний одяг, вчора, 7-го жовтня, ввечері у Варшаві перед посольством Росії розгорнули фото загиблих українських захисників, які віддали своє життя за незалежність України у війні проти російської агресії. Як повідомляє replyua.net, безслівна акція під гаслом «Їхня смерть на його совісті» пройшла в день народження президента РФ Владимира Путина.
«У нас в руках фотографії наших близьких людей, друзів та знайомих, які полягли у війні проти країни-агресора. Для інших вони були частиною сім’ї, для когось – однокурсниками чи однокласниками. Дехто з нас взяв до рук портрети загиблих людей, які ніколи їм не були знайомі. Ми, живі, підтримуємо наших земляків, і покладаємо надію, що колись ця війна закінчиться», - розповіла представникам «Укрінформу» керівник Євромайдану в Варшаві Панченко Наталія.
Вона також розповіла, що у перший рік агресії Путіна в його день народження вони відправляли йому листи. Минулого року до посольства РФ у Варшаві принесли труну та похоронні вінки, які символізували ідею, з якою Путін прийшов на територію України. «Наразі ми зрозуміли, що більше говорити до тієї людини немає сенсу. Все що ми хотіли сказати – сказали. Нехай тепер бачить, скільки крові на його совісті», - зазначає жінка.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter