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Нидерланды сокращают свою миротворческую миссию в Мали

Нидерланды сокращают свою миротворческую миссию в Мали
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, голландское правительство сегодня заявило, что сокращает свою миротворческую миссию в Мали и планирует значительно уменьшить ее численность к концу 2017 года. Первая партия миротворцев будет вывезена из страны вертолетами в начале нового года. Также Нидерланды заявили, что увезет вместе с военными часть военной техники, в частности – вертолеты.

Организация Объединенных Наций заявила, что будет пытаться найти замену этой военной техники. В частности, новые вертолеты в Мали могут быть поставлены Канадой – об этом заявило ее правительство сегодня, однако не дало окончательного ответа. Германия, чья миротворческая миссия также находится в Мали, крайне обеспокоена этой ситуацией, поскольку ее военной техники может не хватить для обслуживания и защиты 570 солдат, дислоцированных в Мали. Также, очень вероятно, что Германии придется увеличить число своих миротворцев в Мали до 870 человек.

Миротворческая миссия Организация Объединенных Наций развернута на севере Мали. Она пытается стабилизировать ситуацию в довольно большом регионе, контролируемом сепаратистами туарегов, связанных с боевиками-исламистами Аль-Каиды в 2012 году. Также до этого на территории Мали находился французский контингент ООН, однако он уже покину страну.

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