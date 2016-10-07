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В Великобритании уволили ученых из-за Brexit

В Великобритании уволили ученых из-за Brexit
Как передает replyua.net со ссылкой на «Associadet Press», Лондонская школа экономики сегодня заявила, что некоторые ее сотрудники больше не смогут работать консультантами британского правительства по экономическим вопросам поскольку не являются британским подданными.

Хотя Великобритания еще не вышла из Европейского союза, она начинает нарушать отдельные положения договоров ЕС о свободе передвижения. В частности, нескольким ученым запретили продолжать роботу в качестве экономических консультантов британского правительства в связи с тем, что они не имеют британского подданства. Так, в их число попала датчанка Сара Хагеман, являющаяся доцентом Европейского экономического института. Ей объяснили, что «более не нуждаются в ее услугах в качестве эксперта-консультанта».

Лондонское издание «The Times» опубликовало статью, которая содержит объяснения по этому поводу главы Лондонской школы экономики Юлии Блэк. Она заявила: «К нам поступило официальное распоряжение Министерства иностранных дел по этому вопросу. Ведомство заявило, что они больше не будут заключать контракты и допускать к участию в конкурсе на замещение должности эксперта-консультанта в области экономики наших сотрудников, не имеющих британского подданства. Подать заявку смогут лишь подданные Великобритании».

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