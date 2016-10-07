Лукашенко «сделал» Россию по вопросам поставок газа и нефти

Александр Лукашенко решил больше не выяснять отношений с российским руководством и не добиваться снижения цен на газ, и сегодня глава Беларуси заявил о том, что скоро его страна договорится с Ираном о поставках нефти через Украину.
Как сообщает replyua.net cо ссылкой на Прайм, Беларусь начала переговоры с Ираном, который не только готов снижать цену, но и нуждается в новых рынках. Лукашенко подчеркнул, что не будет смешивать в одну кучу нефтяные и газовые споры, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия – это заводы, которые невозможно обеспечить нефтью под завязку. Глава государства отмечает, что объемы поставляемой из России нефти резко сокращаются, и он уже дал поручение белорусскому правительству срочно найти альтернативы. Одной из альтернатив станет договоренность на поставки черного золота танкером через Украину, - а именно, через одесский морской порт.
«Беларусь начинает поставки нефти в Мозырь через порт Одессы», заявил сегодня Александр Лукашенко. Ранее президент Беларуси был возмущен ценами, которые предложила российская сторона, и отметил, что Кремль начинает давление на Минск.
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