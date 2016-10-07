Власти Финляндии заявили о вторжении двух российских Су-27

За вчерашний день российские самолеты дважды нарушали воздушное пространство соседней Финляндии. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Финляндии, 6 октября российский Су-27 два раза вторгался в воздушное пространство другой страны.
В сообщении Минобороны говорится о том, что первый инцидент произошел около пяти часов вечера по местному времени. Российский Су-27 появился к югу от Порвоо, в Финском заливе. Первый инцидент российская сторона прокомментировала – в Министерстве обороны России заявили о том, что Су-27 не вторгался в воздушное пространство Финляндии, а совершал плановый учебно-тренировочный вылет, строго придерживался курса и находился над нейтральными водами Финского залива. Второй инцидент произошел через несколько часов после того, как отчитались в Минобороны России.
По заявлениям финских властей, еще один российский Су-27 появился в воздушном пространстве Финляндии около десяти часов вечера. В Минобороны Финляндии не исключают, что этот был тот же самолет, что и несколькими часами ранее. Его полет наблюдали примерно в том же месте, к югу от Порвоо, в Финском заливе.
Горячая тема: Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter