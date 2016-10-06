Брюссель живет с постоянной террористической угрозой

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, бельгийские правоохранительные органы обвинили мужчину в терроризме после того, как он зарезал ножом двух сотрудников полиции. В данный момент преступник находится под стражей.
Прокуратура Бельгии обвинила бельгийского гражданина, убившего двух полицейский в попытке совершения террористического акта, заявляя, что он связан с одной из группировок, ранее совершавшей нападения на полицейских. 43-летний бельгиец Hicham Diop зарезал одного сотрудника полиции, ударив его ножом в живот и сломав ему нос. Дугому полицейскому он нанес смертельное ранение в шею. Бельгийские СМИ заявляют, что нападавший также был ранен, и сейчас находится в больнице. Брат задержанного, также имеющий бельгийское гражданство, был взят под стражу сегодня днем. В связи с повышенной террористической угрозой в стране, бельгийский власти провели реформу судебной системы, учредив специальную систему уголовных судов, рассматривающих дело о терроризме – именно такой суд будет принимать решение в отношении мер пресечения для этих граждан завтра.
Как известно, спецслужбы Брюсселя в течение последнего года находятся в состоянии повышенной боевой готовности – после терактов в марте погибли 32 человека. Тогда взрывы прогремели в аэропорту и в вагоне метро.
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