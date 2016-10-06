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"Тихая революция" Терезы Мэй

"Тихая революция" Терезы Мэй
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, европейские СМИ уже «окрестили» Терезу Мэй «революционером» за ее стремление к коренному изменению жизни страны. «Все, что происходит после референдума в Великобритании, напоминает «тихую революцию», - пишут СМИ».

Голосование за Brexit открыло двери для беспрецедентных изменений в жизни страны – по крайней мере для ныне живущего поколения. Как сообщают западные СМИ, «время пребывания Терезы Мэй у власти уже не будет считаться обычным – перемены, которые произойдут в британском обществе, сравнимы с теми изменениями, которые внесли в свое время Маргарет Тэтчер, Уинстон Черчилль и Клемент Эттли»

Сегодня премьер-министр пообещала фундаментальные реформы, направленные на решение многих проблем – миграционного кризиса, коррупции, социального неравенства, привилегий. Она заявила: «Это поворотный момент для нашей страны. Такой шанс дается один раз в жизни. Наше поколение может изменить направление развития нашего народа навсегда. Начало этим изменениям уже положено – это произошло тогда, когда миллионы подданных на референдуме ответили «да».

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06 окт 2016
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Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net, на территории оккупированного полуострова находится множество людей, ждущих возврата Крыма в состав Украины, – они не отказались от украинского гражданства и не приняли


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