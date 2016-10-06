Як вплине Brexit на санкції проти Росії?

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Провідні економісти і політологи вважають, що вихід Великобританії з Європейського Союзу зробить питання продовження санкцій щодо Російської Федерації більш складним, - про це replyua.net інформує з посиланням на Цензор.нет.Так, оглядач Wall Street Journal Лоренс Норман провів низку розмов з політичними діячами по всій земній кулі. Наприклад, Річард Невью, який курує при Державному Департаменті Сполучених штатів Америки напрямок санкцій, вважає, що Великобританія грала дуже важливу роль у застосуванні санкцій до агресора. В ЄС британська влада виступила союзником федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель і допомогла створити противагу таким традиційно лояльним до Кремля державам як Греція та Італія. Загалом, перекривши фінансування російських державних компаній через один із найбільших в світі фінансових центрів – Лондон, британська влада завдала Москві чималої шкоди.Науковий співробітник з міжнародних питань при Європейській Раді Фредерік Весслау переконаний, що різкого розвороту у санкційній політиці, однак, чекати не варто. Так, до самого моменту свого виходу зі складу Європейського Союзу, Британія буде чинити тиск на противників санкцій, хоча її вплив падатиме. Відтак, через кілька років варто очікувати пом’якшення європейської політики щодо Кремля.