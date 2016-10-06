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Міжнародне слідство по МН17 не отримувало радарні дані від РФ - ГП Нідерландів

Міжнародне слідство по МН17 не отримувало радарні дані від РФ - ГП Нідерландів
Минулого тижня російське МЗС заявило, що передало первинні дані з радарів, які свідчать про авіакатастрофу рейсу МН17 малайзійських авіаліній, яка сталася над територією окупованого Донбасу влітку 2014 року. Проте Міжнародне слідство спростовує цю інформацію. Про це заявив представники Генеральної прокуратури Нідерландів Вім Де Браун представникам «Радіо ЄС», передає replyua.net.

Спікер Міністерства закордонних справ Росії Захарова Марія кілька днів тому повідомляла, що російська сторона за декілька днів до опублікування результатів розслідування по малайзійському Боїнгу передавала Міжнародній слідчій комісії первинні дані з радарів, але, за її словами, ця інформацію чомусь не була врахована у кінцевому звіті слідства.

«Ні, на сьогоднішній день Росія нічого нам не передавала. Жодних даних на цю тему Москва нам не пересилала. Взагалі то ми також знаємо про можливе існування даних з радарів, проте можу вас запевнити, що ми про це так само як і ви дізналися з преси, у статтях яких пишеться про те, як у Російській Федерації голосно про це заявляють», - зауважив представник генпрокуратури. Як зазначалося, в звіті слідства по МН17 вказується, що Boeing-777 було збито з російського «Бука».

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