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В ЄС запрацювали нові регулятори міграції

В ЄС запрацювали нові регулятори міграції
На турецько-болгарському кордоні почали діяти новосформовані Європейське прикордонне агентство і берегова охорона. Про це сьогодні, 6-го жовтня, повідомляє прес-служба Єврокомісії на своєму офіційному веб-сайті, передає replyua.net.

Перший відділ Європейського прикордонного агентства і берегової охорони відкрився на турецько-болгарському кордоні за участі європейського комісара по питаннях міграції Дімітріса Аврамопулоса. «Від цього моменту зовнішні межі одної країни-члена Європейського союзу стали зовнішніми кордонами всього Євросоюзу на функціональному та юридичному рівнях. Нам довелося витратити менше року часу для того, щоб сформувати надійне Європейське прикордонне агентство та берегову охорону. Ми втілили в життя принципи спільної відповідальності та рівноправності між країнами, що входять до Євросоюзу. Це значний крок у розвитку міграційного контролю для ЄС у ХХІ сторіччі», - заявив він.

Формування такого агентства та берегової охорони являлося одним з найголовніших задач перед керівництвом ЄС. Це покращить загальну безпеку на зовнішніх кордонах Європейського союзу, та покращить якість контролю за міграцією. Новоутворене агентство крім контролю буде також займатися аналізом ризиків.

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