Німеччина готується ввести нові безпрецедентні антиросійські санкції

Обмеження можуть ввести в відповідь на злочини проти цивільних осіб російських військових в Сирії. Можливість введення нових антиросійських санкцій у відповідь на політику Москви в Сирії вже остаточно підтвердила влада Німеччини, передає replyua.net.
Ініціативу про обмеження у відповідь на політику Росії в сирійському регіоні висунула партія канцлера Ангели Меркель ХДС. Чи підтримають її соціал-демократи, партнери союзу по урядовій коаліції, поки не відомо, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерело, знайоме з ходом дискусій.
За даними джерела, наразі діалог про нові обмежувальні заходи економічного характеру знаходиться на завершальній стадії. Уповноважений уряду ФРН з німецько-російському міжгромадської співпраці Гернот Ерлер зазначив, що перші роздуми на тему санкцій вже є і вони будуть безпрецедентними в історії. Однак він упевнений, що «політика санкцій в тому вигляді, в якому вона мала місце в українському конфлікті, не надихає на те, щоб знову використовувати цей засіб, треба набагато серйозніші методи впливу, ніж просто санкції», передає повідомлення сайту телеканалу ZDFheute.de РІА Новини.
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