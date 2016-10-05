В ЄС знову обіцяють безвізовий режим для українців та грузинів

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Європейський комісар з питань розширення та європейської політики Йоганнес Хан наголосив, що процедура отримання Україною безвізового режиму буде успішною, адже нашою державою дотримано всіх вимог Євросоюзу, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на матеріали видання «Цензор.нет».Так, за словами Єврокомісара, ситуація як щодо України, так і щодо Грузії є практично ідентичною. Обидві держави виконали всі умови для лібералізації візового режиму, які висувались Європейським Союзом, і наразі не існує перешкод для успішної реалізації процедури. Хан наголошує, що не чув жодних заперечень щодо спрощення візових відносин ні від держав-членів ЄС, ні від депутатів Європейського парламенту.Нагадаємо, тиждень тому профільний комітет Європейського Союзу переважною кількістю голосів підтримав рішення щодо надання Україні безвізового режиму. Сьогодні, п’ятого жовтня 2016 року, аналогічне рішення було прийнято і щодо Грузії. Так, за словами представників комітету, реформи, які провела Грузія, заслуговують на повагу і повинні отримати належне заохочення з боку Європи. Обидві держави зможуть отримати безвіз після того як за відповідне рішення проголосує Європейський парламент.