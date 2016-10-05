Євродепутати звернулися до Путіна через затримання Сущенка

Депутати Європейського парламенту звернулися через офіційні листи до президента Росії Владимира Путина, до президентів Єврокомісії Жана-Клода Юнкера та Ради Європи Дональда Туска, вимагаючи негайне звільнення українського кореспондента Сущенка Романа. Текст листа опублікував польський депутат Міхал Боні, який являється його засновником, передає replyua.net.
Також лист було відправлені і високому представнику Євросоюзу по питанням зовнішньої політики та безпеки Федеріці Могеріні. «Представники Європейської Ради дуже схвильовані незаконним арештом кореспондента з України Романа Сущенка, якого російські спецслужби затримали 30-го вересня поточного року», - зазначається у листі.
Євродепутати оцінили цей інцидент як знак загрози для будь-якого відвідувача Росії. У листі зауважується, що зважаючи на останні події в РФ, будь-яка людина, яка прибуде до Росії може стати об’єктом звинувачення у шпигунстві. У Романа Сущенка чудова репутація чесного кореспондента, який вже на протязі кількох років займається журналістською діяльністю у Франції. Всі звинувачення на його адресу Європа оцінює як загрозливу політику російської влади проти громадян України та ЄС.
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