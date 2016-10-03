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Опрос: шансы Олланда на победу нулевые

Опрос: шансы Олланда на победу нулевые
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, социологический опрос, проведенный BVA-Salesforce в сентябре во Франции, уничтожил и без того небольшие шансы на победу Франсуа Олланда на предстоящих президентский выборах – по мнению респондентов, он не пройдет даже отборочный тур.

Издание сообщает, что далеко идущие планы Олланда на победу полностью померкли после того, как результаты опроса показали, что не поддерживает даже его собственная Социалистическая партия. По мнению респондентов, Олланд проиграет всем своим конкурентам. 62-летний действующий президент Франции из-за миграционного кризиса и терактов стал самым непопулярным политиком в стране. Он еще не заявил о своем намерении принимать участие в выборах, однако ожидается, что сделает это в декабре.

Сегодня о своем участии в предвыборной гонке во Франции заявил еще один политик – бывший министр промышленности Франции Арно Монтенбур. 53-летний Монтенбур, являющийся представителем «левых партий», заявил вчера, что примет участие в предварительном отборе кандидатов, который состоится в январе 2017 года. Согласно опросу BVA-Salesforce, Монтенбур наберет на праймериз 52 процента, в то время как Олланду посулили лишь 48.

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