После Brexit в Великобритании обвал цен на рынке недвижимости

Агентство Блумберг сообщает о том, что в ближайшее время произойдет обвал цен на рынке недвижимости в Лондоне, и больше всего пострадают районы, где расположены офисные здания.
По информации replyua.net, Сэм Уоллас, управляющий активами одного из подразделений «Немецкого банка» в столице Британии, заявил о том, что падение цен на недвижимость достигнет 17 процентов, а в некоторых случаях обвал стоимости может достигать и 30 процентов. По его словам, падение стоимости будет продолжаться до тех пор, пока будет сохраняться неопределенность в связи с результатами референдума. Пока Великобритания будет находиться в «подвешенном состоянии», цены будут колебаться, уверен эксперт. Впрочем, аналитики прогнозировали резкое снижение цен еще задолго до референдума.
Многие риелторы заявляли, что в случае решения о выходе Великобритании из Евросоюза, цена на недвижимость в Лондоне сразу упадут на десять процентов. По мнению специалистов, неопределенность в связи с выходом страны из ЕС будет способствовать дальнейшему снижению стоимости жилья, особенно, офисных зданий. И это продолжится в долгосрочной перспективе, считают аналитики.
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