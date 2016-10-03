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Борис Джонсон удивил невероятными географическими познаниями

Борис Джонсон удивил невероятными географическими познаниями
Новоиспеченный министр иностранных дел Великобритании сделал неожиданное заявление, продемонстрировав абсолютное незнание географии. По информации replyua.net со ссылкой на Mirror, Борис Джонсон решил, что Африка – это большая страна.

Выступая на собрании Консервативной партии Британии, глава внешнеполитического ведомства рассказал: «Несмотря на множество проблем, продолжительность жизни в Африке продолжает расти после того, как эта страна перешла в глобальную экономическую систему». Также Джонсон добавил к своей речи статистику по Африке, озвучив названия нескольких государств, однако не исключено, что Замбию и Эфиопию господин Джонсон считает не государствами, а, к примеру, африканскими регионами. Так, глава МИД отметил, что в Замбии продолжительность жизни возросла с 44 до 60 лет, а в Эфиопии раньше люди жили примерно 47 лет, однако за последние годы продолжительность жизни возросла до 64 лет.

Возможно, Джонсон просто оговорился, когда назвал Африку «страной». Днем ранее глава внешнеполитического ведомства также удивил, назвав стыд самым мощным оружием Запада против России. Это заявление прокомментировала Захарова, назвав британца «беспощадным Борисом Джонсоном».

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