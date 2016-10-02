Тереза Мэй назвала точные сроки выхода Британии из ЕС

Как передает replyua.net со ссылкой на Associated Press, сегодня на заседании парламента премьер-министр Великобритании Тереза Мэй озвучила конкретные сроки выхода Великобритании из страны, а также дату начала этой процедуры.
Согласно заявлению Мэй, Британия начнет процедуру выхода их ЕС в конце марта 2017 года. Это заявление прозвучало в стремлении ослабить общественное беспокойство по поводу будущего страны, а также замедлить уже начавшийся процесс сокращения притока иностранных инвестиций в страну. Члены правящей Консервативной партии Великобритании отреагировали за заявления своего лидера бурными аплодисментами. Как отмечают аналитики, социальная и политическая востребованность этого хода назрела давно – британцы хотели услышать конкретную дату, лидеры ЕС давили на правительство Великобритании в ожидании хоть какой-то определенности.
Также Мэй заявила, что в ближайшее время предложит лидерам ЕС подробный план выхода страны из Европейского союза в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора, реализация которого должна начаться в конце марта следующего года. Многие эксперты-скептики уже раскритиковали это заявления Мэй как не совсем правдивое – по их мнению, политик для начала Brexit будет ждать мая 2017 года, в котором пройдут президентские выборы во Франции, или, даже, возможно, начала осени 2017 года, когда должны состояться выборы в Германии.
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