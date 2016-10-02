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Тереза Мэй назвала точные сроки выхода Британии из ЕС

Тереза Мэй назвала точные сроки выхода Британии из ЕС
Как передает replyua.net со ссылкой на Associated Press, сегодня на заседании парламента премьер-министр Великобритании Тереза Мэй озвучила конкретные сроки выхода Великобритании из страны, а также дату начала этой процедуры.

Согласно заявлению Мэй, Британия начнет процедуру выхода их ЕС в конце марта 2017 года. Это заявление прозвучало в стремлении ослабить общественное беспокойство по поводу будущего страны, а также замедлить уже начавшийся процесс сокращения притока иностранных инвестиций в страну. Члены правящей Консервативной партии Великобритании отреагировали за заявления своего лидера бурными аплодисментами. Как отмечают аналитики, социальная и политическая востребованность этого хода назрела давно – британцы хотели услышать конкретную дату, лидеры ЕС давили на правительство Великобритании в ожидании хоть какой-то определенности.

Также Мэй заявила, что в ближайшее время предложит лидерам ЕС подробный план выхода страны из Европейского союза в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора, реализация которого должна начаться в конце марта следующего года. Многие эксперты-скептики уже раскритиковали это заявления Мэй как не совсем правдивое – по их мнению, политик для начала Brexit будет ждать мая 2017 года, в котором пройдут президентские выборы во Франции, или, даже, возможно, начала осени 2017 года, когда должны состояться выборы в Германии.

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