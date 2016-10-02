валюта
СпецтемаХакамада: США будут бить по РФ еще 10 лет и вернут Крым Украине

Социологи: европейцы перестали тратить деньги на одежду

Социологи: европейцы перестали тратить деньги на одежду
Как передает replyua.net со ссылкой на «Atlantico» французская индустрия моды вынуждена констатировать, что европейская молодежь больше не интересуется модой, а все больше тратит деньги на путешествия, развлечения и кафе.

Национальный институт статистики и экономических исследований Франции провел исследование расходов французов. Выяснилось, что на одежду в среднем французские семьи тратят не более 5% своих доходов, в то время как в 1960-е годы этот показатель был почти 12%. Социологи объясняют это сразу несколькими тенденциями: снижением цен на одежду в целом; перенасыщением рынка одежды; быстрым возвратом стилей в моду, что обеспечивает возможность хранить качественные вещи дольше; рост внимания к винтажу. В целом получается, что европейцы покупают меньше одежды, дольше ее носят и хранят. Освободившиеся в связи с этим средства они тратят на развлечения и отдых, а также телефонную связь.

Также модельеры отмечают, что молодежь во Франции не стала хуже одеваться, она просто больше думает об экологии, поэтому не покупает одежду часто. У некоторых даже есть идеологические соображения не следовать все время меняющейся моде. В то же время, социологи отмечают, что привитая социальными сетями любовь к самопрезентации все равно оставляет за модой определенную долю популярности.

Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 окт 2016
13781

Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»

Як передає replyua.net, український письменник і блогер Павло Правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook прокоментував позицію так званих «опозиціонерів» Росії, які після звіту в Нідерландах

02 окт 2016
8020

В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

Колишній народний депутат України, а зараз – перший секретар Кримського відділення Комуністичної партії Російської Федерації Леонід Грач розповів як Кремлю доведеться розплачуватись за непродумані

01 окт 2016
7855

Крымский Бандеровец: Крым мог стать Европой, но станет кадыровщиной

Блогер сообщает, что положение крымских татар на полуострове становится хуже с каждым днем – репрессии проводятся с двойной силой, все больше людей пропадают без вести. Другие новости региона тоже не


Свежие новости

Ейдман розповів чого тепер варто чекати від Путіна

5 интереснейших фактов о Нобелевской премии

Трамп виправдовується щодо 18-річного ухилення від сплати податків

ООН та ЄС прагнуть допомогти потерпілим у Сирії

Медведєв каже, що санкції – це проблема, але не основна

Социологи: европейцы перестали тратить деньги на одежду

В Росії осквернили Боярського

Самая мощная DDoS атака в мире и кто такой Брайан Кребс?

Порошенко привітав ЗСУ з успішним випробуванням "Сармату"

Сотник о том, как россиян кошмарит "родное государство" (ВИДЕО)

У Грузії стріляли по колишньому міністру оборони

Блогер розповів, чому санкції вигідні для Росії

Жителі Донецька про «праймеріз»: «Хто всі ці люди в списках?!»

Медведєв назвав справжні причини проблеми економіки РФ

Казанский: куда ходил в Англии гендиректор луганской "Зари", если увидел только бомжей и геев?

Те, що мертве, померти не може: Набіулліна вірить у стійкість російської економіки

Кирило Сазонов: Третій транш ЄС застряг

Новини з зони АТО за сьогодні (02.10.16)

Итальянский дипломат: Россия не может выполнить условия сирийского перемирия и просто тянет время

Чому РФ не хоче повертати Януковича та Азарова?

 Новости за день