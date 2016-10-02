Социологи: европейцы перестали тратить деньги на одежду

Как передает replyua.net со ссылкой на «Atlantico» французская индустрия моды вынуждена констатировать, что европейская молодежь больше не интересуется модой, а все больше тратит деньги на путешествия, развлечения и кафе.
Национальный институт статистики и экономических исследований Франции провел исследование расходов французов. Выяснилось, что на одежду в среднем французские семьи тратят не более 5% своих доходов, в то время как в 1960-е годы этот показатель был почти 12%. Социологи объясняют это сразу несколькими тенденциями: снижением цен на одежду в целом; перенасыщением рынка одежды; быстрым возвратом стилей в моду, что обеспечивает возможность хранить качественные вещи дольше; рост внимания к винтажу. В целом получается, что европейцы покупают меньше одежды, дольше ее носят и хранят. Освободившиеся в связи с этим средства они тратят на развлечения и отдых, а также телефонную связь.
Также модельеры отмечают, что молодежь во Франции не стала хуже одеваться, она просто больше думает об экологии, поэтому не покупает одежду часто. У некоторых даже есть идеологические соображения не следовать все время меняющейся моде. В то же время, социологи отмечают, что привитая социальными сетями любовь к самопрезентации все равно оставляет за модой определенную долю популярности.
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