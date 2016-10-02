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Министр финансов Германии попросил немцев развивать "немецкий ислам" на основе либерализма и терпимости

Министр финансов Германии попросил немцев развивать "немецкий ислам" на основе либерализма и терпимости
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня однопартиец Ангелы Меркель Вольфганг Шойбле призвал мусульман развивать «немецкий ислам» на основе либерализма и терпимости, отметив, что немецкое общество приняло огромное количество мигрантов, большинство из которых – мусульмане.

Министр финансов Германии, выйдя за рамки своей компетенции, призвал немцев и мигрантов к терпимости, объясняя, что приток сотней тысяч мигрантов требует глубокого понимания и терпимости со стороны коренного населения страны, а от мигрантов – понимания того, как они хотят жить. Почти один миллион мигрантов прибыли в Германия в прошлом году из стран Ближнего Востока и Африки, что привело к разжиганию социальной напряженности и роста популярности правых партий, в частности – «Альтернативы для Германии», абсолютно нетерпимой к исламу. Представители этой партии заявляют, что эта религия несовместима с Конституцией ФРГ. Еще одним следствием стал рост насилия в обществе – нападений на мигрантов в Восточной Германии и терактов исламских экстремистов в Западной.

Также министр добавил: «Происхождения большинства беженцев означает, что мы в дальнейшем будем иметь дело с людьми совершенно разных культурных кругов и религий». Шойбле рассматривается в качестве вероятного преемника Меркель, если ей не удастся добиться переизбрания в следующем году. Политик заявил: «Мы не должны в этой и без того напряженной обстановке позволять укрепиться атмосфере, в которой люди, пытающиеся интегрироваться в немецкое общество, почувствуют себя чуждыми».

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