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Ердоган розповів, як ЄС ставиться до Туреччини

Ердоган розповів, як ЄС ставиться до Туреччини
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що Європейський союз не хоче виконувати своїх обов’язків, хоча держава виконала всі передумови для отримання безвізового режиму та вступу до ЄС. Про це сьогодні, 2-го жовтня, йдеться у статті видання Daily Sabah, передає replyua.net.

«Якщо Євросоюз планує прийняти Туреччину до свого складу, то можу запевнити – ми готові. Проте їм варто розуміти, що ми знаходимося на стадії завершення гри», - каже Ердоган. Також він звинуватив 28 країн союзу в тому, що вони не виконують своїх зобов’язань стосовно угоди про міграцію.

«Скасування візового режиму для турків має відбутися вже поточного місяця. Якщо ми звернемо увагу на слова, які лунають з вуст представників ЄС, то ми можемо зрозуміти, що важливі аспекти для Туреччини, такі як боротьба проти тероризму, у Європейському союзі намагалися зробити передумовою для цих двох процесів (отримання безвізового режиму та вступу в ЄС). Зараз ЄС має зробити остаточний вибір: йти власним шляхом далі, чи йти разом з Туреччиною», - заявив президент. Ердоган зазначив, що Туреччина вже понад 50 років чекає на позитивне рішення щодо ступу до ЄС, і це ніщо інше, як показник ставлення політиків Європи до турків.

Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
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