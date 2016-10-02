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Прокурор Нидерландов: Свидетели по делу MH17 могут рассчитывать на защиту и гарантии

Прокурор Нидерландов: Свидетели по делу MH17 могут рассчитывать на защиту и гарантии
В своем интервью для издания «Nieuwsuur» Фред Вестербеке заявил, что все, кто были очевидцами преступления, совершенного российскими военными в отношении пассажиров рейса MH17 малазийских авиалиний, будут защищаться в соответствии с программами защиты свидетелей, а также получат некоторые другие гарантии – об этом сообщает replyua.net.

Он заявил, что речь идет не только о тех, кто непосредственно выполнил приказ о запуске ракеты из установки «Бук», и других подозреваемых, но и о всех других свидетелях, в том числе – мирных жителях Донбасса. Нидерландский чиновник добавил, что, по его мнению, в Украине могут быть люди, имеющие непосредственной отношение к случившемуся, у которых есть важные причины обратиться к следствию, в частности – сожаления о том, что произошло.

По его словам, ключевые свидетели всегда могут рассчитывать на определенные гарантии, смягчение наказания для остальных причастных к преступлению лиц будет зависеть от степени их вины. «Вне зависимости от роли, которую сыграл человек в этом преступлении и степени его вины, если его показания сыграют решающую роль для следствия, и он будет сотрудничать со следствием, ему будет предоставлена защита по программе защиты свидетелей и другие серьезные гарантии», - сообщил Вестербеке.

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