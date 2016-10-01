Британия таки будет строить новые атомные подводные лодки

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, британская военно-техническая компания «BAE Systems» сегодня заявила о начале строительства новых атомных подводных лодок – решение об этом было принято правительством Великобритании.
Министерство обороны Великобритании заявило сегодня, что строительство новых атомных подводных лодок началось, на эти цели были выделены 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (1,7 миллиардов долларов США). Решение об обновлении ядерных вооружений Великобритании принял ее парламент – по его мнению британская система ядерного оружия сильно устарела и требует обновления, а также именно она будет играть ключевую роль в обеспечении суверенитета и безопасности страны после ее выхода из Европейского Союза.
Представитель министерства обороны Великобритании заявил, что конечная цель этой программы – создание нового атомного флота, в состав которого войдут четыре подводных лодки, вооруженных баллистическими ракетами. Первая подводная лодка нового поколения, произведенная «BAE Systems» должна быть введена в эксплуатацию в начале 2030-х годов.
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