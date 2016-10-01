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Офіційні особи Великобританії мають намір бойкотувати ЧС-2018, який має приймати Росія

Офіційні особи Великобританії мають намір бойкотувати ЧС-2018, який має приймати Росія
Як інформує replyua.net, гарячою новиною стало те, що британські ЗМІ дізналися про можливий бойкот офіційними особами Великобританії Чемпіонату світу з футболу, який у 2018 році має відбутися на футбольних полях Росії.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що відомство спільно з США розглядає різні варіанти дій з метою чинити тиск на Росію для зміни її непримиренної позиції по військовому конфлікту в Сирії, пише The Sun.

За інформацією видання, заходи включають в себе бойкот з боку британських офіційних осіб чемпіонату світу 2018 року з футболу. «Ставлення до Росії в світі посилюється, і, думаю, зараз люди вважають, що Росія ризикує стати ізгоєм, який перейшов вседозволену межу», - цитує The Sun британського міністра. Раніше з’явилася інформація про те, що низка провідних країн світу теж почали роздумувати над тим, щоб бойкотувати Чемпіонат світу-2018, серед яких і Німеччина.

Нагадаємо, екс-президент ФІФА Зепп Блаттер в інтерв'ю Financial Times заявив про те, що Росія отримала право проведення футбольного чемпіонату світу 2018 року за попередньою змовою членів виконкому ФІФА. В оргкомітеті «Росія-2018» категорично це заперечують, підкреслюючи, що «абсолютно нормально, коли футбольні професіонали формують свою думку з приводу тієї чи іншої заявки на проведення мундіалю задовго до презентацій».

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