Поліція зупинила Шварценегера в Мюнхені

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Курйозний випадок стався з відомим американським актором, неодноразовим володарем титулу «Містер Всесвіт» та колишнім губернатором штату Каліфорнія Арнольдом Шварценегером сьогодні, першого жовтня 2016 року, - про це replyua.net інформує з посиланням на видання Associated Press.Так, «Термінатора» було затримано за порушення правил поведінки на головному залізничному вокзалі Мюнхена – він їхав на велосипеді вздовж платформи станції. Полісмен зупинив актора і пояснив йому, що така поведінка є неправомірною, адже створює небезпеку для інших пасажирів і заважає їх руху. У відповідь на зауваження Шварценегер вибачився і пояснив, що він відчув певні труднощі під час ходьби, тому був змушений пересісти на велосипед. Для залагодження інциденту він запропонував сфотографуватись з офіцером.Як заявили в поліції, після короткої розмови з правоохоронцем, «Термінатор» покинув вокзал через північний вихід, ведучи свій велосипед. Натомість, у поліцейського після цієї події залишився незвичайний сувенір. Нагадаємо, Арнольд Шварценегер наразі перебуває в одній із німецьких федеральних земель - Баварії, куди він прибув для присутності на грі однойменної футбольної команди.