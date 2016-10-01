У Німеччині сталося жорстоке побоїще німців з мігрантами

У німецькому місті Шверін землі Мекленбург-Передня Померанія сталася масова бійка німців з мігрантами. Побоїще цілком ймовірно було спровоковано недавньою різаниною, влаштованою там же двома сирійцями, які напали на перехожих. Поліції вдалося розвести конфліктуючі сторони, але один підліток госпіталізований з серйозним пораненням, інформує replyua.net.
За даними видання RP Online, на центральній Марієнплац в Шверіні пізно ввечері в п'ятницю відбулися жорсткі розбірки. Там група з 30 німців атакувала близько 10 мігрантів. У поліції повідомили, що поруч з місцем інциденту знаходився наряд, який негайно відреагував на те, що трапилося. Правоохоронцям вдалося розвести конфліктуючі сторони.
За даними поліції один з підлітків, який брав участь в бійці, отримав серйозні поранення. Карний розшук вже почав розслідування інциденту. В поліції припускають, що можливо цей напад був спровокований подіями, які сталися на Марієнплац у вівторок. Тоді двоє чоловіків з Сирії, озброєні ножами, атакували іншу групу мігрантів. Житель Шверина спробував урезонити іноземців, але його просто побили. Після цього мігранти розбіглися, але пізніше були затримані поліцією.
Поліція говорить, що останнім часом обстановка в місті неспокійна. На Марієнплац постійно збираються групи мігрантів від 20 до 30 осіб. Серед них багато неповнолітніх. Також в цьому ж місці люблять збиратися і групи місцевої молоді.
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