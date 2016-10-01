Західна преса розповіла як Путін знущається над родичами жертв катастрофи МН-17

Німецький журнал Die Welt у своєму матеріалі проводить паралелі між двома подіями: катастрофою літака Малайзійських авіаліній дворічної давнини та вбивствами мирних мешканців у Сирії зараз, - про це інформує replyua.net.
За словами журналістів видання, результати оприлюдненого на цьому тижні звіту Спільної слідчої групи більш ніж переконливо свідчать, що МН-17 було збито російським «Буком», що прибув з території РФ і туди ж повернувся після трагедії. За умов авторитарної держави, яку побудував Путін, переміщення військової техніки не може відбутись без вказівки або хоча без мовчазної згоди Кремля. Тим не менш, як помітило видання, російська пропаганда вже встигла зреагувати на звіт і висунула кілька нових безглуздих версій того, як розвивались події, звинувативши всіх навколо, але не себе.
До тієї ж тактики вдається Москва і в Сирії. Власне, якби не втручання Кремля, майже триста пасажирів МН-17 були б живими, а режим Асада вже давно відійшов би в історію. Проте, Путін продовжує брехливу пропаганду за обома напрямками, руйнуючи ті залишки довіри, якими ще користується. За таких умов дуже дивно чути голоси, які б говорили про відміну санкцій, - підсумовує німецьке видання.
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