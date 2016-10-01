В Германии массовые драки между немцами и мигрантами

Немецкие СМИ сообщают о массовых потасовках между гражданами Германии и иностранцами. По сообщениям replyua.net, вчера в небольшом городе Шверин группа из нескольких десятков коренных жителей Германии напала на иностранцев. В местной полиции заявили о том, что в драке участвовали не меньше десяти иностранцев, предположительно выходцы с Ближнего Востока или Африки, а также около тридцати немцев.
Немецкие источники отметили, что инцидент произошел накануне в городе Шверин, однако на место происшествия быстро приехали сотрудники полиции, благодаря чему удалось быстро разнять дерущихся – в потасовке почти никто не пострадал. Как заявили в полиции, по этому инциденту было возбуждено уголовное расследование. Также в полиции отметили, что в драке участвовали несовершеннолетние граждане, один из подростков получил незначительные травмы.
Несколькими днями ранее в Шверине произошла еще одна потасовка – двое граждан Сирии заявили, что на них напали мигранты из других стран. За последние несколько недель в Шверине мигранты уже неоднократно собирались в группы и провоцировали беспорядки, отмечают в местной полиции.
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