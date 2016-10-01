В Норвегии появится необычный спецназ

Совсем скоро в Норвегии появится женский спецназ, который станет единственным во всем мире. Как передает replyua.net, спецподразделение из Норвегии, которое участвовало в антитеррористических операциях в Афганистане, а также сотрудничало с армейскими коммандосами из «Дельты» и с Военно-морскими силами США, заявило о появлении нового спецподразделения, в составе которого будут только представительницы прекрасного пола.
По словам представителей норвежского спецназа, отбор будет очень жестким. Согласно последним данным, в спецназ смогут попасть женщины, которые пройдут через целый ряд испытаний: курсы выживания в нескольких климатических зонах, включая районы Крайнего Севера, парашютную подготовку, подготовку для городских боев, курсы контртерроризма. В 2014 году в Норвегии проходил первый набор в женский спецназ, и тогда с заданиями справились лишь тринадцать кандидаток, а всего в испытаниях и подготовке участвовали 317 женщин.
Отмечается, что годом ранее, в 2015 году, в женский спецназ попали столько же претенденток. В этом году условия для кандидаток менять не будут, однако представители подразделения отметили, что планируют набрать больше женщин-военных, чем за предыдущие два года.
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