Президент Португалии наложил вето на закон об автоматическом доступе налоговиков к банковским счетам

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня президент Португалии наложил вето на постановление правительства, предоставляющее налоговой службе страны автоматический доступ ко всем банковским счетам, движение средств по которым превышает 50 000 евро, опасаясь крайне негативных последствия для и без того слабой банковской системы.
Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза, представляющий «центристскую» партию, до сих пор пользовался поддержкой социалистического правительства, состоящего из представителей «левых» партий. Однако в марте текущего года правительство заявило о своем намерении подготовить законопроект, позволяющий налоговым органам Португалии получать автоматический доступ к банковским счетам, комбинированное сальдо которых превышает 50 000 евро. По мнению чиновников, эти меры должны были способствовать борьбе с уклонением от уплаты налогов, несмотря на то, что они серьезно нарушают положения законодательства о защите банковской тайны и частной собственности.
Президент ветировал этот закон, назвав его «политически несвоевременным». Он заявил: «Мы живем в то время, когда две проблемы одинаковой важности вышли на передний план на наших финансовой и экономической сценах. Однако стоит поддержать процесс консолидации банковской системы, являющейся сейчас очень чувствительной».
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