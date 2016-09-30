Нідерланди обурені критикою РФ по розслідуванню МН17

Міністерство закордонних справ Нідерландів очікують на візит російського посла для того, щоб обговорити критику з боку Російської Федерації щодо результатів розслідування авіакатастрофи рейсу МН17, які були опубліковані 28-го вересня 2016 року. Про це сьогодні, 30-го вересня, розповідає агентство RTL Nieuws, передає replyua.net.
«Російська сторона має з повагою ставитися до оголошених результатів слідства, оскільки слідство представило реальні докази, а не просто якісь догадки. РФ має припинити свою безглузду критику», - наголосив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс. Посла Російської Федерації в Гаазі Шульгіна Олександра було викликано до МЗС через критику російської сторони на адресу Міжнародної слідчої групи по «малайзійському Боїнгу».
Як зазначалося раніше, перед цим МЗС Росії та Міноборони РФ висловили свої сумніви з приводу якості проведеного розслідування та назвали його результати політично упередженими, звинувативши при цьому слідчу комісію. В результаті проведеного розслідування по авіакатастрофі над окупованим Донбасом стало відомо, що ЗРК «Бук», з якої було збито Boeing-777 малайзійських авіаліній, було завезено на територію України з території РФ. Після виконання своєї кривавої місії комплекс було перевезено назад до Росії.
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