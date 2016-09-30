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Рух українців з біометричними паспортами через кордон з Білоруссю неможливий

Рух українців з біометричними паспортами через кордон з Білоруссю неможливий
Громадяни України, які перейшли на використання біометричних паспортів замість застарілих «книжкових» паспортів не можуть повернутися в Україну, або з України потрапити до Білорусі. Про це розповідає керівник відділу прикордонної служби «Мокрани» Бишик Сергій, повідомляє білоруське агентство «Вечірній Брест», передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що такі нововведені документи з’явилися в Україні ще з січня поточного року. Але ще досі немає міждержавної угоди між Україною та Білоруссю щодо визнання біометричного паспорту належним документом для перетину кордону. В той самий час як власники паспортів «старого зразка» на підставі домовленості між Україною та Білоруссю мають право вільно рухатися через кордон.

«В той самий час паспорт нового зразка у зв’язку з відсутністю належної угоди між Україною та Білоруссю не може бути документом, на підставі якого можна рухатися через кордон Білорусі. Паспорт-книжка являється внутрішнім документом в Республіці Білорусь. Біометричний паспорт таким документом не являється, а отже, щоб перетнути кордон між двома державами потрібно мати закордонний паспорт. Часто буває так, що у особи, яка має ID-картку є і всі інші необхідні документи. Але якщо вони відсутні, то в такому випадку доводиться повідомляти невтішні новини», - йдеться у повідомленні.

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