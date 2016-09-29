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Президент Німеччини розповів якими Європа бачить українців

Президент Німеччини розповів якими Європа бачить українців
Президент Німеччини Йоахім Гаук, який прибув до Києва для вшанування жертв трагедії в Бабиному Яру, розповів, яке враження справили українці на світ за останні два роки, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Цензор.нет.

Так, сьогодні, двадцять дев’ятого вересня 2016 року, будучи присутнім на урочистостях, німецький президент виголосив промову, у якій наголосив, що вперше з моменту закінчення холодної війни українці нагадали Європі, що вони – теж частина європейської історії. За словами Гаука, Україна є сьогодні і буде в майбутньому суверенною і незалежною державою, територіальна цілісність якої заслуговує на повагу. Політик зазначив, що зараз в очах європейців українці показали себе борцями за свободу, демократію та нову державність. Німецький президент вважає, що українці та європейці мають спільні цінності.

На думку Гаука, Європа зараз тільки починає пізнавати Україну як державу і українців як націю і розуміти історію українського народу. І, можливо, у цій історії більш болісний слід залишив Голодомор, а не трагедія Бабиного Яру. Але зараз німці й досі глибоко переживають ті злочини, які були вчинені їх співвітчизниками під час Другої світової війни, - підсумував німецький президент.

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