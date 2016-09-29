Дания усомнилась в перспективах сотрудничества с Еврокомиссией

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, премьер-министр Дании Л.Лёкке Расмуссен сегодня заявил, что перспективы выполнения соглашения между его страной и Европейской Комиссией являются сомнительными.
В частности, речь идет о продолжении сотрудничества между правоохранительными органами Дании и Европолом, а также Европейским полицейским агентством. Вице-президент Европейской Комиссии сегодня заявил, что трансграничное сотрудничество этих ведомств с Данией будет прекращено в связи с референдумом, проведенным в декабре прошлого года о выходе страны из полицейской службы Европейского союза. Дания оказалась не в состоянии полностью реализовать результаты референдума и правительство стало искать пути для продолжения сотрудничества с организацией.
Расмуссен объяснил, что Дании, возможно, придется провести второй референдума на тему сотрудничества с Европейским полицейским офисом, чтобы хоть какие-то формы их взаимодействия стали возможными. Также политик добавил, что он сомневается, что Дания сможет найти решение этой проблемы – по его мнению «участие датской полиции в полицейской службе Европейского союза очень затруднено».
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