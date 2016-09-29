валюта
СпецтемаОлександр Сотник: Ще одна неприємна новина для Кремля

ЕС подал на Германию в суд

ЕС подал на Германию в суд
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Европейская Комиссия сегодня подала иск против Германии в Европейский Суд за нарушения страной положений Лиссабонского договора о предоставлении равных налоговых условий для всех граждан ЕС.

По мнению ЕС, введение Берлином платы за проезд по автобанам для иностранных водителей является дискриминацией. Эти правила были введены в действия законом, вступившим в действие в прошлом году. Нормативно-правовой акт установил плату за проезд по некоторым автомобильным магистралям, однако для водителей, чьи машины были зарегистрированы в Германии, существует налоговая льгота – для них сумма сбора вычитается из ежегодного транспортного налога. Система для сбора платы была установлена на соответствующих автобанах, однако ЕС заявил, что этот закон нарушает законодательство союза, потому что ставит немцев и граждан других стран-членов ЕС в неравные налоговые условия – иностранцы не смогут получить компенсацию уплаты пошлины из суммы транспортного налога.

Плата за проезд по автобану для иностранного водителя в соответствии с этим законом составляет 130 евро в год, хотя до 2015 года проезд по ним был бесплатным. Нормативный акт также предусматривает возможность купить краткосрочный пропуск стоимостью 30 евро на период от 10 дней до двух месяцев.

Горячая тема: Казанський: В обговоренні вини Росії в гибелі Боїнгу всі випустили найважливішу деталь для України
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
28 сен 2016
12421

Казанський: В обговоренні вини Росії в гибелі Боїнгу всі випустили найважливішу деталь для України

У сьогоднішнього вердикті по Боїнгу є ще одна важлива сторона. Це по суті міжнародне визнання факту російської військової агресії проти України. І це є може стати переломним моментом у війні з

28 сен 2016
7891

Манн: Более 400 исков, поданных против Украины, будут отозваны и перевалятся на Россию

Израильский эксперт Соломон Манн считает, что, благодаря вердикту Комиссии по сбитому Боингу более 400 исков уже поданных в разных странах мира против Украины, скорее всего не будут приняты к


Свежие новости

ЕС подал на Германию в суд

Депутати від БПП образились на Петра Олексійовича – блогер

Порошенко: Росія показує, що людство явно не застраховане від помилок минулого

Березовець: Андрей Шептицький – єдиний з усіх глав європейських церков встав на захист єврейського народу

Чому іноземці принижують українців

В Естонії більше не буде преси російською мовою

Віталій Портніков провів паралель між Гітлером, Сталіним і Путіним. Схожість – 99%

Портников: Путин – прямой наследник Сталина и Гитлера

Що значить заборона Меджлісу в окупованому Криму?

Демократія по-російськи: глави муніципалітетів Свердловської області поплатились за низьку підтримку ЄдРо

Експерти спрогнозували курс валют до кінця року

Пришло время Сытнику определиться: либо работа в НАБУ – либо решение собственных амбиций – эксперт

МЗС називає знущанням заборону РФ на діяльність Меджлісу в Криму

На Росію чекає новий пакет санкцій

Росіянин зарізав чоловіка, який відмовився з ним поговорити на зупинці автобуса

РФ вважає, що опозиція в Сирії - це американські терористи

В Киргизии будет проведен референдум об изменении Конституции

Нацполіція просить Німеччину допомогти у розслідуванні справи вбивства Шеремета

РФ каже, що результати розслідування по МН17 - підробка

Представники обмінників скаржаться на збільшення фальшивої валюти

 Новости за день