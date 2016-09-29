ЕС подал на Германию в суд

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Европейская Комиссия сегодня подала иск против Германии в Европейский Суд за нарушения страной положений Лиссабонского договора о предоставлении равных налоговых условий для всех граждан ЕС.
По мнению ЕС, введение Берлином платы за проезд по автобанам для иностранных водителей является дискриминацией. Эти правила были введены в действия законом, вступившим в действие в прошлом году. Нормативно-правовой акт установил плату за проезд по некоторым автомобильным магистралям, однако для водителей, чьи машины были зарегистрированы в Германии, существует налоговая льгота – для них сумма сбора вычитается из ежегодного транспортного налога. Система для сбора платы была установлена на соответствующих автобанах, однако ЕС заявил, что этот закон нарушает законодательство союза, потому что ставит немцев и граждан других стран-членов ЕС в неравные налоговые условия – иностранцы не смогут получить компенсацию уплаты пошлины из суммы транспортного налога.
Плата за проезд по автобану для иностранного водителя в соответствии с этим законом составляет 130 евро в год, хотя до 2015 года проезд по ним был бесплатным. Нормативный акт также предусматривает возможность купить краткосрочный пропуск стоимостью 30 евро на период от 10 дней до двух месяцев.
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