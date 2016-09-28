Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, во Франции были проведены несколько опросов общественного мнения, которые показали один и тот же результат – определен наиболее вероятный победитель президентской гонки во Франции.
Опрос, проведенный центром анализа общественного мнения Kantar Sofres-Onepoint, показал, что Николя Саркози, экс-президента Франции, поддерживают 33% французов, а Алена Жюппе, бывшего премьер-министра – 39%. При этом рейтинг Саркози по сравнению с предыдущим опросом вырос лишь на 1 процент, в то время как Жюппе – на 5 процентов. Второй опрос показал, что Жюппе поддерживают 35% французов, Саркози – 31%. Оба опроса подтвердили, что во второй тур в качестве победителя пройдет Жюппе. Вторым наиболее вероятным претендентом является Саркози, однако, он скорее всего, не победит во втором туре.
Лидер Национального фронта Марин Ле Пен, также баллотирующаяся на пост президента Франции, скорее всего не пройдет во второй тур – так говорят опросы общественного мнения. Самым низким оказался рейтинг действующего президента Франции Франсуа Олланда – все исследования показали, что его кандидатуру не поддерживает практически никто, даже в его собственной Социалистической партии. Причиной этого является его политика в отношении мигрантов, а также многочисленные теракты, произошедшие во Франции за последние два года. Именно на этих социальных проблемах построил свою предвыборную кампанию Николя Саркози, обещающий быть жестким в вопросах миграционной политики и защитить Францию от воинствующего ислама.
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