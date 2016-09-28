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Каталония проведет референдум о независимости от Испании

Каталония проведет референдум о независимости от Испании
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, региональное правительство Каталонии заявило, что проведет референдум о независимости, несмотря на позицию правительства Испании.

«Референдум, по заявлению Каталонии, будет проведен в следующем году, несмотря на то, разрешит ли это делать центральное правительство страны или нет», - заявил сегодня Карлос Пучдемонт, каталонский политик из города Жирона. Также он добавил, что «готов обсудить условия проведения референдума с Мадридом, однако если правительство Испании откажется это делать, то референдум все равно состоится ровно через год».

Парламент Каталонии летом текущего года принял постановление о проведении референдума в следующем году. Конституционный суд Испании в августе признал незаконным это постановление, обостряя тем самым противостояние между сепаратистами и центральным правительством консервативной Народной партии. Как известно, в Испании сейчас политический кризис, связанный с невозможностью парламента сформировать новое коалиционное правительство после повторных выборов, прошедших в июле. Каталонцы надеются воспользоваться этой ситуации для получения регионом независимости.


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