Саркози сделал заявление по Brexit

В случае избрания на пост президента Франции Николя Саркози попытается «вернуть» Великобританию в состав Евросоюза. Как передает replyua.net со ссылкой на Financial Times, Николя Саркози заявил о том, что в должности французского президента он предложит британскому правительству новое соглашение, которое позволит сохранить членство страны в Евросоюзе.
По словам Саркози, он обратится к британцам с речью и скажет, что Великобритания уже вышла из ЕС, однако идет обсуждение нового соглашения, позволяющего сохранить членство, проголосовав во второй раз. Экс-глава Франции также подчеркнул, что он категорически не согласен с тем, что Европа потеряет вторую по величине экономику в ЕС, также он не понимает, почему ведутся переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Однако эксперты издания уже отметили, что такое заявление бывшего президента Франции может иметь негативную реакцию в Германии, однако заявление Саркози также свидетельствует о том, что многие политики начали менять свое отношение к Брекзит, и это происходит незадолго до важных выборов в некоторых европейских государствах.
Напомним, что в конце июня этого года большинство жителей Великобритании проголосовало за выход страны из Евросоюза.
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