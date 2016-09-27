К 2050 году полностью исчезнет одна из европейских наций

Датское издание «Berlingske» пишет о том, что «с датчанами скоро будет покончено» - численность этой нации в Европе стремительно сокращается из-за низкой рождаемости, однако ни правительство, ни население Дании не осознают грядущей катастрофы – об этом сообщает replyua.net.
Berlingske сообщает, что коренное население Дании стремительно сокращается. Этот процесс происходит одновременно со старением датской нации – через двадцать лет в Дании будет в четыре раза больше 80-летних, чем сейчас, а это означает, что рабочей силы, не страдающей Альцгеймером, почти не останется. Эксперты утверждают, что причин этого демографического кризиса несколько: неравномерная заселенность территории земного шара; увеличение численности населения городов за счет жителей сельской местности; изменение состава семьи и ужасные условия для рождения и воспитания детей в мегаполисах.
Показатели рождаемости в Дании таковы, что сейчас в среднем на одну пару родителей приходится по 1,6 ребенка, а это означает, что уже в 2050 году датчан на планете больше не останется. Чтобы этого избежать этот показатель должен быть на уровне 2,1 ребенка на одну пару. В то же время, стоит отметить, что в семьях мигрантов, все время прибывающих в Европу, в среднем по 4-6 детей, а это значит, что через 20-30 лет «кормить» датских пенсионеров будет именно это молодое поколение. Также Berlingske подчеркивает, что проблема не в миграции – в мусульманских семьях, продолжающих жить в своих бедных странах также по 5-6 детей, а значит, проблема сокращения численности населения в неверной политике государства.
Урбанизация в XXI веке стала неумолимым фактором сокращения численности жителей многих стран. Почему так? Потому что типичная семья мегаполиса – это двое работающих людей, у которых нет времени и сил на рождение и воспитание детей. Многие пары в Дании оказываются бесплодными. А если в семье все же рождается ребенок, по статистике семья распадается еще до того, как ему исполняется пять лет. Далее в действие вступает третий фактор – новый состав семьи. Исследования показали, что наиболее полноценным и здоровыми, готовыми к жизни и работе в обществе индивидами вырастают дети, которые в течение многих лет воспитывались одним и тем же педагогом в малых группах. Если семья распадается, то происходит постоянная смена коллективов, обстановки и взрослых, которые занимаются воспитанием ребенка, и последствия этого ужасны. По статистике в Дании большинство детей страдают различными психическими заболеваниями, испытывают чувство озлобленности, тревоги, страха, некоторые даже пытаются убить себя. Пятая часть датских детей даже не могут окончить школу, проучившись лишь 6-7 классов.
Berlingske отмечает, что выходом из этой ситуации может быть немедленное изменение демографической политики властей. В первую очередь, необходимо срочно начать делать социальные инвестиции в родителей и детей до 5 лет. Деньги для этого можно взять в пенсионных фондах – каждый их них может позволить себе выделить без особого ущерба по 10%. Издание подчеркивает, что датчанам необходимо срочно создать условия, максимально способствующие созданию семьи, а также рождению и воспитанию полноценных детей.
В прочем, политики видят корень демографического кризиса в Дании в одном, в то время как общество думает совершенно иначе. А что если датчане просто более не хотят размножаться? Под статьей Berlingske размещен комментарий одного из жителей Дании. Он заявляет: «Наша проблема не в низкой рождаемости, а в том, что скоро мигрантов в нашей стране станет так много, что они всех нас уничтожат джихадом. Наша страна беднеет из-за этих мигрантов, они висят камнем на шее у жителей Дании. То, что датчан мало – это не проблема, по всем миру сокращается число населения. Сейчас меньше, потом будет больше. И не проблема то, что через 20 лет некому будет работать – за стариков к тому времени все должны будут делать роботы». Стоит участь, что в середине прошлого века в Европе проживало 23% населения планеты. Сейчас этот показатель составляет 7%. Если большинство европейцев будут мыслить, как этот датчанин, к 2050 году не останется не только датчан – все европейцы исчезнут.
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