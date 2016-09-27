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Швейцарці знову дивують

Швейцарці знову дивують
Національна рада Швейцарії, яка є нижньою палатою парламенту держави, проголосувала за заборону носіння паранджі на всій території держави, - про це інформує replyua.net з посиланням на ресурс Лента.ру.

Так, сьогодні, двадцять сьомого вересня 2016 року, відбулись доволі напружені дебати, а потім – голосування. Рішення було прийняте з перевагою в один голос, за заборону проголосували вісімдесят вісім депутатів, проти висловились вісімдесят сім парламентарів. В основу законопроекту ліг місцевий нормативно-правовий акт, що діє в кантоні Тічіно. Його норми забороняють носіння паранджі, бурок, вуалей та нікабів. Правопорушникам загрожує штраф у розмірі дев’яти тисяч двохсот євро, а слідкувати за дотриманням правил буде поліція.

Нагадаємо, норми, які забороняють носіння паранджі, діють в ряді європейських держав. Наприклад, Франція ввела аналогічні норми в 2011 році, що відразу викликало широкий суспільний резонанс та низку судових позовів про скасування закону. Тим не менш, у 2014 році Європейський суд з прав людини визнав правомірність такої заборони. Цього літа предметом обговорення стала заборона носіння буркіні (мусульманського купальника), яку ввели ряд курортних міст південного узбережжя Франції.

Горячая тема: С 1 октября украинцам придется платить большие штрафы
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Важное за день
27 сен 2016
7804

Пономарь: главная новость этого дня

На календаре вторник очень насыщенной недели, и сегодня новостей совсем немного, но есть одна, которая очень важна для Украины. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет


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