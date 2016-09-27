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У Польщі відновили слідство щодо підпалу біля посольства Росії

У Польщі відновили слідство щодо підпалу біля посольства Росії
Окружна прокуратура в Сувалках поновила слідчі процеси щодо події поряд з посольством Росії у Варшаві під час проведення Маршу незалежності у 2013 році. Про це розповідає телеканал TVN 24, передає replyua.net.

Мова йде про підпалювання сторожової будки біля дипломатичної будівлі Російської Федерації. За словами спікера сувальської прокуратури Ришарда Тимкевича, всі матеріали по двом кримінальним справам їм було передано з Варшави. Одну з цих справ довелося заморозити, оскільки винуватця підпалу так і не вдалося встановити. Стосовно іншого провадження було видано відмову в розслідуванні.

Наразі у Сувалках було прийняте рішення об’єднати зі два провадження. Тимкевич наголосив, що на сьогоднішній день вже існує список свідків, яких доведеться опитати. Більш конкретної інформації у прокуратурі не надали, пояснюючи це таємницею слідства. Про те, хто ж все таки міг вчинити дане правопорушення коментувати також не стали. «Ми поновили розслідування. Дві справи об’єднали в одну – так буде зручніше. Наразі рано про щось говорити. Ми будемо повідомляти вас відразу ж, як тільки буде з’являтися якась конкретна інформація, яку можна буде оголошувати публічно», - запевнив Тимкевич.

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