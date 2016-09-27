В Беларуси больше 160 тысяч беженцев из Украины

Сейчас на территории Беларуси находятся около 160 тысяч беженцев из Украины, однако поток уже прекратился и за последнее время в Беларусь не прибывали украинские граждане.
Как передает replyua.net со ссылкой на Корреспондент, об этом заявил Владимир Макей, глава внешнеполитического ведомства Беларуси. По его словам, проблему с украинскими беженцами нужно срочно решать, поскольку для Беларуси 160 тысяч – огромная цифра, хотя она и перестала расти в последнее время. Однако, отметил Макей, власти страны вынуждены принимать срочные решения, чтобы украинцы, приехавшие на территорию Беларуси, чувствовали себя комфортно и в безопасности. Также Макей считает, что для интеграции беженцев в общество необходимо предоставлять им определенные правовые рамки, кроме того, к этой проблеме необходимо привлечь частный бизнес.
Глава МИДа признается, что на сегодняшний день проблема не решена, и Беларусь никогда еще не сталкивалась с такой большой волной миграции, однако власти страны наблюдают за миграционными процессами в Европе, чтобы принимать четкие и быстрые решения, иначе в недалеком будущем жители Европы начнут задумываться о сохранении европейской идентичности.
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