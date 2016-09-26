Запрет абортов в Польше будет иметь последствия для Украины – эксперт

В Польше в первом чтении приняли один из самых суровых противоабортных законов в Европе. Согласно этому законопроекту, процедура аборта будет запрещено, кроме случаев существования большой угрозы для здоровья матери и ребенка. Причем исключений нет даже для жертв изнасилования. Кроме того, закон предусматривает введение уголовной ответственности для женщин, которые будут пытаться сделать аборт самостоятельно. Также есть риск криминализации выкидышей. Подобный закон действует в Сальвадоре, информирует replyua.net.
Своим мнение о новом польском законопроекте и о предпосылках принятия подобного закона в Украине поделилась феминистская исследовательница, преподавательница Киево-Могилянской академии, редактор сборника «Гендер, религия и национализм в Украине» Галина Ярманова.
По ее словам, законопроект, который рассматривают в Польше, в принципе, не стал неожиданностью. В Польше аборты запрещены уже 23 года. По по ныне действующему законодательству, есть три исключения, когда женщины могут сделать аборт: в случае угрозы здоровья беременной женщины, когда беременность была следствием преступления (инцеста или изнасилования) и в ситуации, если был поврежден плод. Фактически, получить разрешение, несмотря на то, что законодательно такая возможность существует, на практике было почти невозможно, так как врачи не выдавали такое разрешение даже в ситуациях, когда формально причины для этого были.
«В общем, в Польше уже довольно долгое время сильное антиабортное движение, которое всячески поддерживается католической церковью. Подобные попытки еще больше ограничить репродуктивные права женщин уже были и раньше. Была законодательная инициатива запретить репродуктивные вспомогательные технологии, то есть экстракорпоральное оплодотворение в пробирке. Но эта инициатива не прошла. Так же довольно жестко ведется атака на сексуальное просветительство в школах. Сейчас она заменена на христианскую этику или религиозное семейное воспитание», – рассказала Галина Ярманова.
Она отметила, принятие этого закона вызвало много острых дискуссий в Украине. Сложно сказать, каким образом это может прямо на нас повлиять. У нас аборт по требованию является легальным до 12 недель беременности. Но, в принципе, попытки запретить аборт уже были. Польша в этих политических дебатах всегда выступает как пример страны, которая является членом Европейского Союза, но имеет строгое законодательство относительно репродукции женщины. В других странах Евросоюза нет такого отношения к репродукции женщин, хотя католицизм развит там не меньше, чем в Польше. Для нас ситуация, которая происходит в Польше, является очень важной, потому что в Украине тоже достаточно сильное антиабортное движение, которое за последние года значительно усилилось. У нас действует достаточно много религиозных и правовых организаций, ультрасимейных, ультраправых, которые выступают за запрет абортов и имеют связь с политиками и депутатами, которые время от времени предлагают подобные законопроекты. И в правовом пространстве эта тема достаточно активно обсуждается.
«В Украине, так же как и в Польше, говорят больше о матери и ребенке, чем о беременной женщине и плоде, то есть, даже в языке мы можем отслеживать процесс, как плоду предоставляется субъектность, в то время как у женщины ее отбирают», – отметила эксперт.
Также Галина Ярманова рассказала о явлении «черного флешмоба» в Польше. «Этот флешмоб очень распространен в социальных сетях. Кроме того, он сопровождается массовыми уличными протестами в больших городах Польши. Эти протесты происходят в больших городах по инициативе феминистской группы «Девушки девушкам». «Черным флэшмобом» пытаются привлечь внимание к этому возмутительному законопроекту. Главный акцент делается на том, что принятие закона неизбежно приведет к тому, что многие женщины будут заключенные, поскольку будут криминализированы выкидыши. В общем, как известно, запрет абортов не уменьшает их количество, а приводит к увеличению смертности женщин и очень плохо отражается на их здоровье», – резюмировала исследовательница.
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