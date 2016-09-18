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СпецтемаЧуркин психанул и в знак протеста покинул заседание Совбеза ООН

Мусульманское будущее Франции ближе, чем кажется

Мусульманское будущее Франции ближе, чем кажется
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, согласно социальному опросу, почти треть мусульманского населения Франции, а это около 4 миллионов человек, заявило, что не соблюдает светское законодательство страны, живя по нормам шариата.

При проведении исследования вопрос был сформулировал следующим образом: «Считаете ли вы, что шариат важнее, чем французское законодательство», 29% респондентов ответили «Да». Также 20 процентов опрошенных мужчин и 28 процентов опрошенных женщин считают, что лицо женщины-мусульманки должно быть прикрыто, а также выступают за ношение ими никаба и паранджи, полностью закрывающей лицо и тело. Шестьдесят процентов респондентов полагают, что девушки и девочки, исповедующие ислам, должны носить хиджаб в школах и университетах, что запрещено светским правом Франции. Также опрошенные полагают, что появление мусульманских женщин на пряжах допустимо только в буркини – мусульманских купальниках, полностью закрывающих тело, которые в августе текущего года были запрещены специальным законом.

Напоминаем, что в результате нападений джихадистов во Франции, в том числе взрывов и перестрелок, за последний год погибло более двухсот человек, что привело к социальной напряженности, а также политическим спекуляциям на эту тему.

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