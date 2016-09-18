Мусульманское будущее Франции ближе, чем кажется

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, согласно социальному опросу, почти треть мусульманского населения Франции, а это около 4 миллионов человек, заявило, что не соблюдает светское законодательство страны, живя по нормам шариата.
При проведении исследования вопрос был сформулировал следующим образом: «Считаете ли вы, что шариат важнее, чем французское законодательство», 29% респондентов ответили «Да». Также 20 процентов опрошенных мужчин и 28 процентов опрошенных женщин считают, что лицо женщины-мусульманки должно быть прикрыто, а также выступают за ношение ими никаба и паранджи, полностью закрывающей лицо и тело. Шестьдесят процентов респондентов полагают, что девушки и девочки, исповедующие ислам, должны носить хиджаб в школах и университетах, что запрещено светским правом Франции. Также опрошенные полагают, что появление мусульманских женщин на пряжах допустимо только в буркини – мусульманских купальниках, полностью закрывающих тело, которые в августе текущего года были запрещены специальным законом.
Напоминаем, что в результате нападений джихадистов во Франции, в том числе взрывов и перестрелок, за последний год погибло более двухсот человек, что привело к социальной напряженности, а также политическим спекуляциям на эту тему.
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